A pista sentido São Paulo e Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está bloqueada no km 351, na região da Serra do Cafezal, devido a um acidente. Há lentidão no sentido São Paulo, do km 359 ao km 351 e no sentido Curitiba, do km 342 ao km 351. Equipes da Concessionária trabalham na remoção dos veículos e na liberação da pista.