A pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está totalmente bloqueada no km 505,5, na região de Cajati, devido ao tombamento de uma carreta que transportava gasolina. Houve derramamento do combustível, mas o vazamento já foi contido. Há 4 kms de retenção entre o km 501 e o km 505. Ainda não há previsão de liberação da via.