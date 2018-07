Acidente bloqueia Via Anchieta sentido SP

Um acidente envolvendo dois caminhões, por volta da 1h35 desta madrugada de sábado, 21, obrigou a concessionária Ecovias a bloquear por completo a pista norte (de subida) da Rodovia Anchieta no quilômetro 29, em São Bernardo do Campo, no ABC.

O motorista que sai da Baixada e opta pela pista norte da Anchieta é obrigado a acessar a Rodovia dos Imigrantes no quilômetro 40. A medida foi tomada pela concessionária para evitar que aumente o número de carros represados próximo ao acidente. A fila que se formou antes do bloqueio feito no quilômetro 40 chega a mil metros, entre os quilômetros 30 e 29.

Segundo a concessionária, uma caminhão bateu contra a traseira do outro. O motorista que atingiu o veículo da frente ficou preso nas ferragens e, até as 2h20, ainda era atendido pela equipe de resgate da Ecovias. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5.