Acidente bloqueia Via Dutra em Cachoeira Paulista

A pista sentido SP-RJ da rodovia Presidente Dutra está bloqueada por completo, desde as 4h30 desta sexta-feira, 17, no quilômetro 38, em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, em razão do tombamento de uma carreta biarticulada que transportava toras de madeira. A carga se espalhou na pista. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves.

Às 6 horas, o congestionamento passava dos 4 quilômetros segundo a concessionária NovaDutra. O motorista que conhece faz o desvio por dentro da cidade. Já os demais terão de esperar pela liberação das pistas, mas ainda não há previsão, pois a carreta precisa ser erguida e a pista, limpa.