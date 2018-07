Acidente bloqueia Via Dutra em Guarulhos

A pista expressa sentido RJ-SP da Rodovia Presidente Dutra está bloqueada na altura do quilômetro 222, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em razão de um engavetamento entre três caminhões.

O motorista que segue pela pista expressa encontra um desvio no quilômetro 210, onde os veículos são obrigados a entrar na pista local, que estava com 10 quilômetros de lentidão às 6h30 na região do acidente.

Os motoristas que ficaram represados na pista expressa em razão do bloqueio no quilômetro 222 fazem um desvio pelo canteiro central, onde foi improvisada uma faixa de rolamento que dá acesso à pista local.

Até o momento a concessionária NovaDutra não havia recebido informações sobre vítimas.