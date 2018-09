Acidente bloqueia Via Dutra em Lavrinhas

A rodovia Presidente Dutra está parcialmente bloqueada no sentido Rio e totalmente bloqueada no sentido SP, desde a 1h30 desta madrugada de quinta-feira, 31, no quilômetro 22, em Lavrinhas, no Vale do Paraíba, já próximo à divisa com o estado do Rio.

No local, segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carreta que transportava tubos de aço e seguia no sentido Rio ficou desgovernada e atingiu a mureta central que separa as duas pistas, O cavalo da carreta ficou na pista sentido Rio, mas a carroceria e praticamente toda a carga invadiram a pista sentido SP.

Às 2h30, o congestionamento era de 2,5 mil metros no sentido Rio e de quase 4 km no sentido SP. O motorista da carreta ficou preso nas ferragens e é atendido por uma equipe de resgate da NovaDutra.