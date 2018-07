Acidente bloqueia Via Dutra em Taubaté (SP)

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem que faz o trecho São Paulo-Rio e um caminhão bloqueia, desde as 4h50 desta terça-feira, todas as faixas de rolamento da pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 115,8, em Taubaté (SP), no Vale do Paraíba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão atingiu a traseira do coletivo e ambos os veículo estavam em movimento no momento do acidente. Como o motorista do caminhão ficou preso nas ferragens, a pista teve que ser bloqueada para atendimento por parte dos bombeiros e da NovaDutra.

Às 5h30, o congestionamento era de quase 1,5 quilômetro na região.