Acidente bloqueia Viaduto Diário Popular; motorista deve evitar região

Os motoristas devem evitar trafegar pela região do Parque Dom Pedro II, no Centro, em decorrência de um acidente envolvendo ônibus, no Viaduto Diário Popular. O acesso para o Viaduto está bloqueado.

Os motoristas provenientes da Radial Leste e avenidas Rangel Pestana e do Estado com destino ao Parque D. Pedro II devem seguir pela Avenida do Estado (sentido Santana), entrar à esquerda na Avenida Mercúrio, retornar pela Avenida do Estado (sentido Ipiranga), acessando o Parque D. Pedro II.