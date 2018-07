Acidente causa 10 km de congestionamento na Régis Bittencourt em SP

A Rodovia Régis Bittencourt registra 10 km de congestionamento, reflexo de um acidente na região de Miracatu, no interior de São Paulo. Às 7 horas, a via tinha trânsito intenso do km 349 ao km 359, sentido Curitiba. Não havia interdições. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontravam retenção. O tempo é chuvoso ao longo da rodovia. A Concessionária Autopista orienta aos usuários para redobrarem a atenção e reduzirem a velocidade, devido às pistas molhadas.