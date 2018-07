Um engavetamento causa lentidão na Rodovia Anhanguera, no km 60, em Jundiaí, interior de São Paulo. Chovia no momento do acidente A via ficou parcialmente interditada por cerca de uma hora para que os veículos envolvidos no acidente fossem retirados do local. Por volta das 7h30, a Autoban, concessionária responsável pela via, registrava cerca de 4 km de lentidão na via, no sentido interior.