Um acidente entre dois veículos de passeio, com três pessoas feridas, bloqueia as duas faixas da direita da pista expressa da Marginal do Tietê no sentido Castello Branco a 300 metros da Ponte da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. O acidente, segundo a CET, ocorreu por volta das 6h15 e causa quase 2,5 km de congestionamento