Acidente causa congestionamento na Via Dutra em Taubaté (SP)

À 01h05 desta madrugada de sábado, 16, o motorista enfrentava cerca de três mil metros de congestionamento na pista sentido SP-Rio da Rodovia Presidente Dutra a partir do quilômetro 115, em Taubaté (SP), no Vale do Paraíba, em razão de um engavetamento, ocorrido às 23h10 de sexta-feira, 15, no quilômetro 112, envolvendo seis veículos – dois caminhões, uma carreta e três veículos de passeio. Não houve feridos nem queda de carga na pista. A faixa da esquerda foi bloqueada e liberada à 0h55 deste sábado.