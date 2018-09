Um acidente envolvendo três carros na avenida Lineu de Paula Machado, na zona sul de São Paulo, deixou duas pessoas feridas por volta das 11 horas desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram traumatismo craniano e foram levadas para o Hospital das Clínicas. Um a faixa da esquerda e uma faixa central da via estão interditadas, no sentido do Jockey Clube, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).