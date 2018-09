Um acidente entre um ônibus e duas carretas interditou a rodovia Régis Bittencourt no km 346, sentido Curitiba, em Miracatu, na manhã desta sexta-feira. Às 10h40, todas as pistas já estavam liberadas. A rodovia registrava tráfego lento no sentido Curitiba do km 337 ao 346. No sentido São Paulo, havia lentidão do km 353 ao 346.