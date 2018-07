Um acidente causa lentidão na Rodovia Presidente Dutra, a partir do km 213 em Guarulhos, na Grande São Paulo. Três faixas estão interditadas, no sentido Rio de Janeiro, e uma no sentido São Paulo, na pista expressa. No sentido Rio, a via tem 4 km de lentidão. A pista expressa da Dutra está bloqueada no sentido capital e o tráfego flui pela pista marginal.