A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão no sentido São Paulo, do km 286 ao km 279, entre as regiões de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, reflexo de um acidente. Ainda na pista sentido São Paulo, o tráfego segue lento entre o km 268 e o km 270, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à capital.