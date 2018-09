Acidente causa lentidão na Via Dutra em Guarulhos. Pista já liberada.

À 0h15 desta sexta-feira, 18, o motorista encontrava 3 mil metros de congestionamento na pista sentido Rio da rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, Grande São Paulo, em razão de um engavetamento ocorrido às 22h30 de quinta-feira, 17, entre uma moto, um carro e um caminhão no km 219. O acidente, que deixou uma vítima com ferimentos moderados, obrigou a concessionária NovaDutra a bloquear até as 23h05 a faixa da esquerda, o que causou um pico de congestionamento de 5 mil metros. Todas as faixas já foram liberadas.