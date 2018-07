Acidente causa mais de 20 km de congestionamento nos dois sentidos da Régis Bittencourt

Uma colisão entre duas carretas na madrugada desta quinta-feira, 21, causava congestionamento nos dois sentidos da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, em São Paulo. O acidente aconteceu por volta da 1 hora e a faixa sentido sul ficou bloqueada até as 6 horas.

As 8 horas, o motorista encontrava tráfego lento do km 335 ao km 359, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, sentido Paraná. Em direção a São Paulo, a via tinha engarrafamento do km 381 ao km 359, em Miracatu. Segundo a concessionária Autopista, responsável pela rodovia, os veículos já foram retirados da pista, mas parte da carga permanecia no acostamento.