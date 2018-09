Colisão entre bicicleta e caminhão, no km 23 (região de Guarulhos) da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, interdita parcialmente o acesso à Avenida Jacu Pêssego. Não há informações sobre vítimas e o trânsito é lento no local. O tráfego também é lento do km 18 ao 11 (região de São Paulo), da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, devido o excesso de veículos.