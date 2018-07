Acidente complica o trânsito na expressa da Pinheiros; SP registra 80 km de lentidão nesta quinta

Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto deixou uma pessoa ferida na pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, na altura da Ponte João Dias, no fim da tarde desta quinta-feira, 21. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET), uma faixa da direita está interditada. A via tinha mais 2 km de lentidão.

O trânsito na cidade de São Paulo começava a ficar carregado. Às 18h havia 80 km de congestionamento, o que representa 9,2% dos 868 km monitorados pela CET. A pista expressa da Marginal Pinheiros tinha 4 km de engarrafamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo Branco.

Entre as vias mais carregadas estavam a Marginal Tietê. A pista expressa registrava mais de 10 km de morosidade, no sentido Ayrton Senna, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Azurita. A local também apresentava problemas, no mesmo sentido, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a rua Azurita, com 8 km de lentidão.

O Corredor Norte-Sul, no sentido aeroporto, tinha mais de 8 km de engarrafamento entre a Praça da Bandeira e a João Julião da Costa Aguiar.