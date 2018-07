Um ônibus e uma moto colidiram na Avenida Guarapiranga, na altura do número 991. O acidente interditou a faixa da esquerda, sentido bairro, e deixou duas vítimas. A via está congestionada da Estação Socorro da CPTM até o local onde a Avenida se encontra com a Estrada M’Boi Mirim.