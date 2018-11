A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela Avenida Juntas Provisórias próximo à Praça Ary Rocha, no sentido Vila Prudente, devido a um tombamento de caminhão na via. Como alternativa, os veículos provenientes do Corredor Anchieta podem utilizar a Avenida Presidente Tancredo Neves e os veículos provenientes da Avenida dos Bandeirantes podem utilizar a Avenida do Estado.