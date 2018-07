Um acidente envolvendo dois carros e uma moto na pista expressa da Marginal do Pinheiros interdita uma faixa da direita da via, próximo à Ponte do Morumbi, no sentido Castelo Branco. Uma pessoa ficou levemente ferida. A lentidão na pista chega a 9,5 km. A queda de uma moto e um carro quebrado também complicam o trânsito no local.