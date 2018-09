Um acidente envolvendo dois caminhões na pista expressa da Marginal Tietê ocupou totalmente a via na altura da Ponte das Bandeiras, e complicou o trânsito no sentido Ayrton Senna. A expressa tem lentidão da Ponte Nova Fepasa até o local do acidente. A local tem lentidão da Ponte dos Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde.