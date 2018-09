Um acidente interditou duas faixas da pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. O trânsito na via está bastante complicado. Na central, há lentidão da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde, e da Ponte das Bandeiras até a Ponte Vila Guilherme. Na pista expressa há 13 km de lentidão da Gastão Vidigal até o local do acidente. Na local, o tráfego é lento entre as pontes Atílio Fontana e Casa Verde.