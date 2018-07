Um acidente envolvendo três caminhões e um carro deixou uma vítima e interditou totalmente a Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte das Bandeiras. Por volta das 14h30, apenas duas faixas da pista expressa seguiam interditadas, mas o trânsito estava complicado da Ponte da Freguesia do Ó até o local do acidente. Na pista local, havia lentidão da Ponte da Freguesia do Ó até a Rua Brazelisa Alves de Carvalho.