Acidente congestiona Régis Bittencourt, sentido SP, entre kms 369 e 373

O tráfego segue com lentidão, do km 369 ao km 373 da pista Norte (sentido São Paulo) da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, reflexo de uma colisão entre duas carretas. Ainda neste sentido, há 8 quilômetros de lentidão, do km 289 ao km 297, na região de Itapecerica da Serra, devido à uma operação especial para o içamento da viga da passarela do km 289. A faixa da direita está bloqueada e o tráfego flui pela faixa da esquerda. Na pista Sul (sentido Curitiba), o tráfego segue lento, do km 354 ao km 341, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, também reflexo do acidente na pista Norte.