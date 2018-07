Colisão traseira envolvendo uma carreta e um caminhão-baú bloqueia duas das quatro faixas de rolamento da pista sentido Régis Bittencourt do Rodoanel Oeste Metropolitano no quilômetro 25, região de Osasco, na Grande São Paulo. O congestionamento às 6h45 era de 1,5 quilômetro. O motorista da carreta é atendido no local pelos bombeiros.