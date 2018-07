Lentidão do Km 54 ao Km 52 e interdição das faixas da esquerda na Rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, devido a uma colisão no túnel 10. O acidente aconteceu por volta das 9h38, envolvendo uma carreta, uma van e um veículo de passeio. Uma vítima com ferimentos leves está sendo atendida no local.