Engavetamento entre quatro veículos de passeio interdita as faixas da esquerda e central no km 30 (região de Itaquaquecetuba), sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna. O acidente não deixou vítimas, mas gera tráfego lento entre os kms 32 e 30, neste sentido da rodovia. Em direção ao Interior o trânsito é lento do km 16 ao 18 (região entre São Paulo e Guarulhos), por excesso de veículos.