A faixa 2 e o acostamento estão com restrições de tráfego no km 34 da pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, na região de Atibaia, devido a um acidente entre um veículo de passeio e um caminhão. O veículo pegou fogo. O tráfego flui lentamente pela faixa 1. Na pista Sul (sentido São Paulo), os usuários não encontram problemas no tráfego.