Na altura do km 20,5, região de Guarulhos, a faixa da direita da Rodovia Ayrton Senna está interditada. No local houve uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio. O acidente não deixou vítimas, mas deixa o tráfego lento do km 27 ao km 20.

Entre São Paulo e Guarulhos, em direção ao Interior, o tráfego é intenso com pontos de parada, do km 12 ao km 25.