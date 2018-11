Acidente e bloqueio na Régis Bittencourt em São Lourenço da Serra

A pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está completamente bloqueada desde as 23 horas de terça-feira, 24, no quilômetro 307, junto ao cruzamento onde há um acesso à cidade de São Lourenço da Serra, região metropolitana de São Paulo.

Segundo a concessionária Autopista Régis, o congestionamento era de mais de 6,5 mil metros à 1h20 desta quarta-feira, 25, e não havia previsão de liberação. Como uma pessoa morreu no acidente, o delegado de Itapecerica da Serra pediu perícia no local, o que impede o desbloqueio da pista antes do trabalho dos peritos.

O acidente, uma colisão transversal seguida de engavetamento, envolveu quatro caminhões, duas carretas e um ônibus. O coletivo pertence à Viação Mina do Vale e era ocupado apenas pelo motorista, que morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus havia levado para casa funcionários da OHL, empresa responsável pela administração e manutenção da rodovia.

O ônibus trafegava no sentido São Paulo e, após parar na faixa 1 junto ao cruzamento, fez a conversão, entrando à esquerda, sendo atingido por uma das carretas ao atravessar a pista sentido Curitiba. A primeira colisão foi sucedida do engavetamento entre a outra carreta e os quatro caminhões.

Quem vai de São Paulo para a região sul do país neste momento tem como opção acessar o quilômetro 385 da Régis Bittencourt em Miracatu pela rodovia Padre Manoel da Nóbrega.