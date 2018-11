Acidente e congestionamento na Régis Bittencourt em Cajati(SP)

O motorista que está nas cidades de Cajati(SP) e Barra do Turvo (SP), no Vale do Ribeira, região próxima à divisa com o estado do Paraná, deve evitar nesta madrugada de sexta-feira, 20, a pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, que ficou completamente bloqueada no final da noite de ontem, 19, e agora possui uma das duas faixas liberada no quilômetro 512, em Cajati.

No local, por volta das 23h30 de quinta-feira, 19, houve o tombamento de um caminhão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), carregado com placas de fibra de madeira de média densidade, material conhecido com MDF, utilizado na fabricação de móveis. Parte da carga se espalhou pela pista. Às 2 horas desta madrugada, o congestionamento passava dos 13 mil metros, chegando ao quilômetro 525. Não houve feridos segundo a PRF.