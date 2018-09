Acidente e excesso de carros deixa vários trechos congestionados na Régis, nos 2 sentidos

O usuário que segue pela Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, encontra a pista bloqueada no km 362, região de Miracatu, devido ao tombamento de uma carreta. O usuário que segue nesta direção encontra 8 km de lentidão, do km 370 ao km 362. Equipes da Concessionária estão no local para realizar o destombamento e a remoção do veículo.

Ainda no sentido São Paulo, há 3 km de morosidade, entre o km 282 e o km 279, região de Taboão da Serra, devido ao fluxo de veículos no acesso ao Rodoanel.

No sentido Curitiba, há 5 km de lentidão, do km 331 ao km 336, região de Juquitiba, devido ao excesso de veículos. Mais à frente, há morosidade entre o km 361 e o km 362, reflexo do acidente no km 362 da pista sentido São Paulo.