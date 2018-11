Engavetamento, com vítimas, envolvendo sete veículos causava às 18h10 deste sábado, 18, congestionamento de 2 mil metros na pista sentido RJ-SP da rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 36 e 34, em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. Já o excesso de veículos causava congestionamento de 3 mil metros, entre os quilômetros 147 e 144, em São José dos Campos, também no Vale do Paraíba e no sentido capital paulista.