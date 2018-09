Carro atinge poste da Eletropaulo e bloqueia faixa da esquerda da Rua Sapetuba (que faz a ligação entre a rodovia Raposo Tavares e a Avenida Francisco Morato) junto à esquina com a Rua Carmago, no Butantã. Trânsito ruim na chegada pela Raposo e no trecho da Rua Alvarenga próximo à rodovia. O poste ameaça cair em frente a um posto de gasolina.