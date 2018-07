Acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa 1 pessoa ferida na Farah Maluf

Um acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus deixou uma pessoa ferida na Avenida Salim Farah Maluf junto à Rua Padre Joaquim de Soledade, na manhã desta quarta-feira, 27, na capital paulista. A colisão aconteceu por volta das 6h. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa da direita está interditada.

Anchieta permanece interditada

A pista sentido capital da Rodovia Anchieta permanece bloqueada. Mais cedo, por volta das 4h, um caminhão que transportava engradados de cerveja e barris de chope pegou fogo no km 48, trecho da Serra do Mar. Não houve feridos, mas segundo a Ecovias, concessionária que administra a via, o caminhão ficou totalmente destruído.