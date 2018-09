Um acidente entre carro e moto na pista central da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito na região na manhã deste sábado, 10. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as duas faixas da pista central estão bloqueadas. O acidente aconteceu na altura da Ponte da Freguesia do Ó. O congestionamento chegava a 1,2 km de lentidão na pista local, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte da Freguesia do Ó.