Acidente entre duas carreta no trecho oeste do Rodoanel

As faixas 1 e 2 do trecho oeste do Rodoanel sentido Castello Branco foram liberadas. A via estava totalmente bloqueada no km 28, devido a um acidente ente uma carreta que transportava produto tóxico bateu em outra carreta. A carga vazou na pista. O acidente aconteceu no às 4h15 da manhã desta terça-feira, 29.

Segundo a concessionária que administra o trecho oeste do Rodoanel, não há mais lentidão no local. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.

Por conta da carga que vazou na pista, equipes da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) estão no local.