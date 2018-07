Acidente envolvendo 3 carros complica o trânsito na Marginal Pinheiros

Depois de uma manhã complicada na Marginal Tietê, o motorista agora enfrenta problemas na Marginal Pinheiros. Uma colisão envolvendo três carros e um caminhão na pista expressa, no sentido Castelo Branco, entre a Rua Américo Brasiliense e Rua Quintana, deixou três pessoas feridas no início da tarde desta quarta-feira, 13.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da direita estão interditadas. Como reflexo do acidente, as principais vias já registram tráfego intenso. Às 12h, a pista expressa, no sentido Castelo, tinha 6 km de engarrafamento. Já na local, no mesmo sentido, da Rua Doutor Rubens Gomes Bueno até a Rua Quintana, havia 5,5 km de congestionamento.