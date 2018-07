Acidente envolvendo caminhão e moto deixa uma pessoa morta na Marginal Pinheiros

Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto matou uma pessoa na pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, na altura da Ponte João Dias, no fim da tarde desta quinta-feira, 21. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local, mas encontrou a vítima sem vida.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET), uma faixa da direita e o acostamento chegaram a ficar bloqueados. Por volta das 19h, apenas o acostamento permanecia interditado. No horário, a CET registrava mais de 3 km de lentidão.