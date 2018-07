Um acidente envolvendo um carro, uma moto e um caminhão na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, deixa o trânsito complicado na via. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa da esquerda da pista central está bloqueada. De acordo com a companhia, uma pessoa ficou ferida e o tráfego é intenso por aproximação.