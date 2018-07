Um acidente envolvendo dois automóveis na pista central da Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras, no sentido Ayrton Senna, deixa o trânsito complicado na via no início da tarde desta segunda-feira, 18. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o carro tentou desviar de um pedestre, mas acabou colidindo com outro veículo. Ninguém ficou ferido. Duas faixas da direitas estão interditadas.