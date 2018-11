Acidente interdita a faixa e deixa o trânsito lento no km 52 da Rodovia dos Imigrantes,

Um acidente interdita a faixa da direita e deixa o trânsito lento, na altura do km 52, da Rodovia dos Imigrantes, no sentido capital. Quem trafega pela Rodovia Anchieta encontra lentidão por conta do excesso de veículos, entre os km 24 e 17 e também do km 13 ao 10, na chegada a São Paulo. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema 5×3, com a pista norte da Anchieta e a sul da Imigrantes no sentido litoral. A subida é possível apenas pela pista norte da Imigrantes.