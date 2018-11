Uma colisão envolvendo um caminhão e dois veículos de passeio interdita totalmente a pista leste, sentido Guarujá, na altura do km 252, em Santos. O acidente aconteceu por volta das 12h25 e deixou duas vítimas com ferimentos leves. Uma pessoa morreu. O trânsito está represado a partir do km 256 até o local. A faixa da direita da pista leste, no km 252, também está interditada por conta do acidente.