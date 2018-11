Acidente interdita acesso da Helio Smidt para a Dutra, sentido Rio

Um caminhão carregado de chapas de aço tombou no acesso da Rodovia Hélio Smidt para a Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. O acidente não deixou vítimas, mas interdita totalmente o acesso à via Dutra. Por conta deste acidente, o motorista encontra trânsito lento na Rodovia Hélio Smidt, em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. No sentido oposto, o fluxo segue normal.

Como alternativa à alça bloqueada, os motoristas podem utilizar a Avenida Monteiro Lobato para acessar a Hélio Smidt no sentido contrário. Neste sentido também é possível acessar a via Dutra em direção ao Rio de Janeiro.