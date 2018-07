Um veículo de passeio capotou na alça de acesso ao trecho urbano de São Bernardo do Campo, do km 16 da Rodovia dos Imigrantes sentido São Paulo, e a interdita totalmente. Ninguém se feriu. Há lentidão no local. Na pista sul da via Anchieta, a carreta que estava quebrada, bloqueando uma das faixas, já foi retirada, mas ainda há lentidão entre o km 38 e o km 41.