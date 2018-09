Um acidente na Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, fechou totalmente os dois sentidos da via entre as 17h07 e 18h. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) o Corredor norte-sul tinha, às 18h25, 5,7 km de lentidão, no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santa Generosa.