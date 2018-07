Acidente interdita duas faixas da expressa do Tietê

Um acidente envolvendo dois caminhões interdita duas faixas da direita da pista expressa da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 24. Por volta das 7 horas, dois caminhões colidiram próximo à Ponte das Bandeiras, no sentido da rodovia Ayrton Senna. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista expressa registrava, às 7h50, 13 quilômetros de lentidão.